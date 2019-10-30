Карелия отстает от соседних регионов по зарплатам инженеров, которых в республике слишком много

Конкуренция на рынке труда среди представителей инженерных специальностей в Карелии выше, чем в соседних регионах, а зарплаты – почти самые низкие на Северо-Западе России.

Это следует из результатов исследования, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада. Агентство проанализировало объявления о вакансиях, размещенные работодателями, и резюме претендентов на должности инженеров.

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