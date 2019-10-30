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Новости. Общество
11:19, 30 Октября 2019
фото: pixabay.com

Карелия отстает от соседних регионов по зарплатам инженеров, которых в республике слишком много

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Конкуренция на рынке труда среди представителей инженерных специальностей в Карелии выше, чем в соседних регионах, а зарплаты – почти самые низкие на Северо-Западе России.

Это следует из результатов исследования, проведенного рекрутинговым агентством HeadHunter Северо-Запада.  Агентство проанализировало объявления о вакансиях, размещенные работодателями, и резюме претендентов на должности инженеров.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2019-10-30 12:57:11
У нас не инженеров много , а производств практически не осталось . Бездари . :)
Горожанин
2019-10-30 12:37:29
Инженеров у нас конечно избыток! А вот чиновников, торговцев и охранников явно не хватает.
Если серьезно - то проблема не в избытке инженеров, а в отсутствии потребности в квалифицированных специалистах. Если ничего не производим и не собираемся производить - зачем инженеры?
David
2019-10-30 12:23:32
Это они с дипломами инженеров, а по факту- техники. Оченъ низкий уровень.
кир
2019-10-30 11:30:32
Закрыть бесполезный ПетрГУ.
Писарев
2019-10-30 12:14:40
кир, В Госдуме 450 человек мыслителей болтается без дела, и хрен его знает сколько в министерствах, не говоря уже про ВШЭ и РАНХиГС.
кир
2019-10-30 12:51:27
Писарев, согласен.
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