"Карелия Палп" приобрела еще одно предприятие ЛПК республики

Компания "Карелия Палп", которая недавно стала совладельцем "Кареллеспрома", приобрела активы АО "Кондопожское лесопромышленное хозяйство" для увеличения свой лесосырьевой базы.

В пресс-службе компании пояснили, что это «позволит усилить сырьевую безопасность Кондопожского ЦБК» - комбинат также входит в бизнес-структуру "Карелия Палп".

Как отреагировали на эту сделку местные власти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".