«Карелия Палп» стала собственником Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината

22 апреля завершились открытые торги по продаже 100% акций АО «Кондопожский ЦБК».

Новым собственником ведущего мирового производителя газетной бумаги стало ООО «Карелия Палп».

Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат — это крупнейший производитель газетной бумаги в России, системообразующая компания карельского города Кондопога.

Продукция предприятия имеет высокую долю лояльных клиентов, стабильную нишу на рынках сбыта и поставляется в более чем 60 стран мира. Опыт Кондопожского ЦБК в области производства газетной бумаги и обширный потенциал в части выпуска новых видов продукции позволят укрепить позиции на российском и международном рынках.

«Покупка актива открывает новые возможности для развития, — отметил генеральный директор ООО «Карелия Палп» Юрий Айвазов. — Наша цель — сохранить и диверсифицировать производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Разработана стратегия, которая позволит продукции стать более востребованной на международном и российском рынках. Успешная деятельность компании имеет большое значение для экономики, социальной сферы Республики Карелия и России.»

Юрий Айвазов также добавил, что «Карелия Палп» заинтересована в гармоничном развитии лесоперерабатывающей промышленности всего региона.