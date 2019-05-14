Карелия перейдет на цифру 14 октября

Ранее планировалось, что переход на цифровое телевещание состоится 3 июня, сообщили в правительстве Карелии.

Как и большинство регионов Северо-Запада, Карелия перейдет на цифровое телевизионное вещание 14 октября. Такую дату установило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Ранее планировалось, что переход на "цифру" состоится 3 июня во всех 57 регионах, где еще ведется аналоговое вещание. Новый график предусматривает четыре, а не три волны перехода. Таким образом, окончательно процесс должен завершиться осенью.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин рассказал, что 3 июня приходится на начало дачного сезона. Покупка и настройка цифрового оборудования на дачах требует больше времени. В связи с отпускным сезоном многие семьи летом не находятся по основному месту жительства и не готовят свои телевизоры к приему цифрового сигнала.

Кроме того, в ряде регионов летом ожидается высокий поток туристов, которые будут размещаться не только в больших гостиницах, пансионатах и санаториях, но и в мини-отелях и частном секторе. Это требует со стороны последних дополнительной подготовки.