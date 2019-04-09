Карелия перевыполнила план по доходам в бюджет

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Карелии в первом квартале 2019 года превысил прогнозные показатели на 20,1%, сообщает Минфин республики.

Общая сумма собственных доходов бюджета составила 6,4 млрд рублей, что на 1,2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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