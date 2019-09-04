Карелия планирует получить от банков 1,2 млрд рублей

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Министерство финансов объявило аукционы на право предоставления бюджету республики банковских кредитов.
Минфин объявил 5 аукционов на право предоставления региональной казне кредитов банков в общей сумме 1,2 млрд рублей на срок 36 месяцев.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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