Республика намерена использовать ДЭГ на выборах в 2023 году.

Карелия подала заявку на дистанционное электронное голосование. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, выступая на очередном заседании комиссии.

Как пишет «Коммерсант», республика оказалась в числе тех регионов, которые хотят использовать ДЭГ на выборах в 2023 году через федеральную платформу. По словам Памфиловой, ЦИКу предстоит внимательно рассмотреть все поступившие заявки, чтобы отобрать наиболее подготовленные субъекты федерации.