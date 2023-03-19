Карелия поднялась в рейтинге регионов России по ВРП на душу населения

Валовой региональный продукт на душу населения в Карелии превысил 737781,9 рубля.

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев, ссылаясь на данные Росстата о ВРП за 2021 год.

По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 2,9%.

«По среднедушевому показателю республика переместилась с 30 места в 2020 году на 23 место в 2021 году», — добавил министр.