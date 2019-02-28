Карелия показала рост промышленности среди регионов Северо-Запада

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Карелия вошла в число пяти регионов Северо-Западного федерального округа, показавших самые высокие темпы роста промышленности по итогам 2018 года.
Это следует из пресс-выпуска Карелиясатата "Индексы промышленного производства по субъектам СЗФО".
Промышленное производство в Карелии в 2018 году выросло на 2,9% по сравнению с 2017 годом.
Более высокие показатели в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Вологодской, Калининградской областях.
В каких четырех регионах промышленность росла вдвое медленнее, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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