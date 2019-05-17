Карелия получила 5 млн рублей на создание модельной библиотеки

В Карелию поступил трансферт из федерального бюджета на создание модельной библиотеки в Янишполе, сообщает региональное правительство.

Соответствующее распоряжение правительства Карелии о перечислении межбюджетного трансферта из федеральной казны в местный бюджет подписано 16 мая. Размер трансферта составляет 5 миллионов рублей.

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