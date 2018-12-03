Карелия получит более 26 млн рублей на сохранение лесов

В текущем году республиканские власти отчитались о перевыполнении плана по восстановлению лесов и назвали суммы федерального финансирования на ближайшие три года.

В соответствии с федеральным проектом "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" Карелия получит из федерального бюджета на 2019-2021 годы 26,4 млн рублей, которые будут направлены в том числе на приобретение оборудования для модернизации тепличных комплексов, сообщают в министерстве.

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