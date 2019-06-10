Карелия получит деньги на поднятие села

Правительство России утвердило и опубликовало программу развития села.

Государственная программа комплексного развития сельских территорий рассчитана на пять лет, и с 2020 года правительство готово потратить на ее выполнение целых 2,3 триллиона рублей. Несмотря на то что подъем села не попадает в перечень так называемых майских указов, в правительстве новую программу уже окрестили нацпроектом, что справедливо.

Субсидии на жилищное строительство начиная со следующего года смогут получить как местные жители, нуждающиеся в улучшении условий, так и горожане, желающие переехать в село.

Больше всего на жилищную поддержку потратят в арктической зоне: Карелия, Коми, Архангельская и Мурманская области, Красноярский край, Ямало-Ненецкий и Чукотский округа – 219 миллиардов рублей за пять лет, пишет издание "РИА Новости".