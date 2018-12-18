Карелия получит деньги на топливо

Новости по теме
Загрузка...
Карелия получит из федерального бюджета компенсацию дополнительных расходов, связанных с резким подорожанием мазута.
"Российская газета" пишет, что выделение денег связано с подорожанием мазута и множеством финансовых проблем, которые доставил теплоэнергетикам этот ценовой скачок.
При формировании тарифов на тепло региональные власти исходили из того, что мазут будет стоить 13 тысяч рублей за тонну. Однако реальная цена мазута оказалась почти вдвое выше. Минувшей осенью одна тонна мазута обходилась уже в 24 тысячи рублей - почти на 50% дороже, чем полгода назад. Такая же ситуация и с ценами на уголь.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
14.12.2018, 14:37
16.12.2018, 11:37
12.12.2018, 11:59
15.12.2018, 10:46
Аналитика
17.12.2018 10:45
Обществоведение
Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала, что происходит на рынке труда республики, как безработному с помощью мер господдержки начать с нуля свой бизнес и ждать ли шквала обращений предпенсионеров в службы занятости в 2019 году.
14.12.2018 14:37
13.12.2018 11:41
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
Чтиво
14.12.2018 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
14.12.2018 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
14.12.2018 12:02
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии