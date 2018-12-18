Карелия получит деньги на топливо

Карелия получит из федерального бюджета компенсацию дополнительных расходов, связанных с резким подорожанием мазута.

"Российская газета" пишет, что выделение денег связано с подорожанием мазута и множеством финансовых проблем, которые доставил теплоэнергетикам этот ценовой скачок.

При формировании тарифов на тепло региональные власти исходили из того, что мазут будет стоить 13 тысяч рублей за тонну. Однако реальная цена мазута оказалась почти вдвое выше. Минувшей осенью одна тонна мазута обходилась уже в 24 тысячи рублей - почти на 50% дороже, чем полгода назад. Такая же ситуация и с ценами на уголь.