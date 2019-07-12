Подписаться
Новости. Экономика
09:12, 12 Июля 2019
фото: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Карелия получит деньги в рамках ФЦП, сообщил Медведев

Загрузка...

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Карелия включена в список регионов, которым будет посвящен блок целевых программ.

Как заявил Медведев на заседании правительства страны, в 2020 году в России будут функционировать 20 федеральных целевых программ с общим объемом финансирования на сумму свыше 370 млрд рублей, пока это базовая оценка расходов. Еще 12 программ будут функционировать в 2021 и 2022 годах. 

Блок целевых программ будет посвящен и Карелии.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-07-12 10:16:14
И наверное уже будет написяно шо построить и почем. Сами понимаете - не интересно это. :)
Другое дело когда тебе дали бюджетный баобаб, пили его как знаешь: хоть пилИ на кружочки поперек, хоть на доски вдоль. А тут тебе отваливается заранее попиленый воз досок, ведро гвоздей и молоток с командой "забивать! Быстро!".
Ну я думаю они и забьют :) почти на все :)
Lana
2019-07-12 09:51:45
На строительство? Где аэропорт, Карелия-арена? Строить также будут как Центр спортивной гимнастики, который заливает водой?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.07.2019, 15:42
ВИДЕО: "Имущество у них – стол и табуретка, а выиграли они конкурс на 29 миллиардов"
05.07.2019, 09:15
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак
08.07.2019, 13:35
В Петербурге изъяли из продажи изготовленное в Карелии мороженое
08.07.2019, 14:11
Тепло в Карелию вернется не скоро
08.07.2019, 15:56
ФОТО: Сильный ливень "затопил" улицы Петрозаводска
11.07.2019, 15:34
Появилось видео с места аварии, где погибла 14-летняя девочка из Карелии

Аналитика

11.07.2019 14:27
Политкухня
Не интригует и не торгуется 3
Контрольно-счетная палата Карелии делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий республиканского правительства. 
Жители карельской деревни отказываются умирать 6
11.07.2019 14:03
"Операция, которая нужна сегодня"
09.07.2019 12:08
Сто тысяч бедных на границе с Евросоюзом 16
08.07.2019 13:39
"Синяк во все лицо" – как освобождали фермера Шалак 8
05.07.2019 09:15
Вся аналитика

Чтиво

10.07.2019 13:51
Без политики
"Лесное хозяйство – дитя нужды" 1
Известный карельский эколог занялся лесохозяйственной деятельностью.
Стальные нервы, железная воля, золотые руки…
09.07.2019 09:22
Когда в России вернется публичная политика? 4
08.07.2019 12:32
Минсельхоз собрался по грибы 4
04.07.2019 14:04
архив чтиво

Медиа

Парад семьи-2019 на набережной Петрозаводска
08.07.2019 15:13
все фото и видео

Опрос

У вас есть кредит?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»