Карелия получит деньги в рамках ФЦП, сообщил Медведев

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Карелия включена в список регионов, которым будет посвящен блок целевых программ.

Как заявил Медведев на заседании правительства страны, в 2020 году в России будут функционировать 20 федеральных целевых программ с общим объемом финансирования на сумму свыше 370 млрд рублей, пока это базовая оценка расходов. Еще 12 программ будут функционировать в 2021 и 2022 годах.

Блок целевых программ будет посвящен и Карелии.

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