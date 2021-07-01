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Карелия получит дополнительно почти 150 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Новости. Общество
13:19, 02 Июля 2021
фото: © rk.karelia.ru

Средства должны поступить уже в июле из федерального Фонда обязательного медицинского страхования, сообщил председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети.

По словам спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича, 150 млн рублей на борьбу с коронавирусом, которые должны поступить в Карелию из федерального бюджета, - это очень большая и очень своевременная помощь нашей республике, особенно учитывая то, что третья волна пандемии ожидается сильной.

"Это значит, что объемы оказания медпомощи и, соответственно, расходы медицинских учреждений значительно возрастут. В такую горячую пору федеральная поддержка поможет обеспечить стабильную работу больниц и поликлиник, чтобы медицинская помощь и дальше была доступна гражданам, тем более что речь идет не только о сохранении здоровья, но и о спасении жизни людей", - сказал председатель Законодательно собрания Карелии Элиссан Шандалович.

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