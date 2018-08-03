Карелия пообещала продать Китаю рыбы на 1,5 млн долларов

Карельская объединенная продуктовая компания планирует отправить в этом году пробную партию товара в Китай.

Об этом сообщил генеральный директор ООО "Карельская объединенная продуктовая компания" Александр Строганов после подписания соответствующего соглашения. Документ подписан Строгановым и председателем правления компании по управлению государственным имуществом провинции Фуцзян Линь Шэн, пишут "Вести Карелии".

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