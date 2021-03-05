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Карелия попала в число лидеров среди регионов по количеству разводов

Новости. Общество
09:50, 06 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Количество разводов в 2019 году увеличилось лишь в пяти регионах страны, включая Карелию.

Россияне в 2019 году чаще регистрировали браки и реже разводились, сообщили РИА Новости в медиаофисе Всероссийской переписи населения-2020.

"Свежие данные Росстата по числу браков и разводов в 2019 году оказались неожиданно оптимистичными. Судя по статистике, россияне стали чаще регистрировать браки и реже разводиться. В 2019 году в стране было заключено почти 917 тысяч браков, что на 24 тысячи больше, чем годом ранее, а количество разводов в прошлом году сократилось до 528 тысяч — на 56 тысяч меньше, чем в 2018-м", - говорится в сообщении.

При этом количество разводов в прошлом году увеличилось лишь в пяти регионах страны: в Московской области — до 32 622 случаев, Краснодарском крае — до 22 512 случаев, Удмуртии — до 4492 случаев, Карелии до 2839 случаев и в Чечне — до 1048 случаев.

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Комментарии

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ПлачУ и ПлАчу
2021-03-06 10:57:27
2019 год? когда же это было?! про 2020й когда посчитаете? надо уволить большую часть статистиков - слишком долго толпой считать.
Njkdez
2021-03-06 10:27:06
На пр.Ленина в Петрозаводске секс шопы процветают, в шаговой доступности от дома 2, 19 и загса.
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