Карелия попала в число немногих регионов, где не обнаружено финансовых нарушений

Министерство финансов России включило Карелию в число регионов, где качество управления финансами оценивается как "надлежащее" - это средний уровень между "высоким" и "низким".

Такой вывод был сделан по итогам оценки качества управления региональными финансами за 2019 год.

"По итогам 2019 года Карелия стала одним из немногих регионов из группы "надлежащего" качества, не допустивших ни одного нарушения как бюджетного законодательства Российской Федерации, так и условий соглашений, заключенных с министерством финансов Российской Федерации", - пояснили в министерстве финансов республики. По каким критериям оценивалось качество управления карельскими финансами, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".