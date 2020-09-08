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Карелия попала в число немногих регионов, где не обнаружено финансовых нарушений

Новости. Общество
09:47, 09 Сентября 2020
фото: сайт партии "Единая Россия"
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Министерство финансов России включило Карелию в число регионов, где качество управления финансами оценивается как "надлежащее" - это средний уровень между "высоким" и "низким".

Такой вывод был сделан по итогам оценки качества управления региональными финансами за 2019 год.

"По итогам 2019 года Карелия стала одним из немногих регионов из группы "надлежащего" качества, не допустивших ни одного нарушения как бюджетного законодательства Российской Федерации, так и условий соглашений, заключенных с министерством финансов Российской Федерации", - пояснили в министерстве финансов республики.

По каким критериям оценивалось качество управления карельскими финансами, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Изя
2020-09-09 10:14:43
Так деятельности никакой не ведут . регион в застое , поэтому всё хоккейно :)
кир
2020-09-09 10:30:01
Изя непутёвый перейди на свой основной ник. Для комфорта. :)
кир
2020-09-09 10:02:36
Плохо учились.
Изя
2020-09-09 10:07:28
Ты хоть и училась , но ума то не прибавилось , деградировала в Столице и по жизни напрочь :)
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