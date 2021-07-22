Карелия попала в число регионов России, которые близки к коллективному иммунитету

К коллективному иммунитету близки 17 регионов России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 32 регионах ввели обязательную вакцинацию, но близки к коллективному иммунитету только 17, пишет smolnarod.ru.

Голикова отметила, что темп вакцинации ускорился в два раза. Но к коллектиному иммунитету (60 процентам) близки только 17 регионов России. Это Москва, Санкт-Петербург, Тыва, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Голикова отметила, что необходимо стремиться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80 процентов. Такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом медикам ставят к 1 ноября 2021 года.