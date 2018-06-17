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Новости. Общество
10:33, 17 Июня 2018

Карелия попала в пятерку "вкусных" регионов России

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Республика Карелия стала четвертой в рейтинге регионов, где пекут самые вкусные пироги и пирожки.

При его составлении сервис Tvil.ru учитывал мнение гастрономических туристов, проведя среди них опрос в соцсетях, пишет crimea.ria.ru.

Возглавил рейтинг Татарстан с эчпочмаком, за который проголосовали 33% опрошенных. На втором месте оказалась Башкирия с бэлешом, на третьем – Крым с караимскими пирожками (кибинами), на четвертом — Карелия, где пекут калитки, а на пятом — Тверская область с грибным пирогом (губник).

Кроме того, туристы в ходе опроса назвали в числе вкусных пирогов осетинские.

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