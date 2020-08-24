Карелия попала в ТОП регионов с высокой привлекательностью агропромышленного комплекса

Глава республики Артур Пафренчиков прокомментировал включение Карелии в "пятерку" регионов с самой высокой инвестиционной привлекательностью агропромышленного комплекса.

Центр отраслевой экспертизы АО "Россельхозбанк" поставил Карелию на пятую строчку в рейтинге регионов России по инвестиционной привлекательности АПК.

"Каждый регион оценивался экспертами ЦОЭ с точки зрения объема вырученных средств от производства готовой сельскохозяйственной продукции на единицу посевных площадей, транспортной доступности региона до рынков сбыта, стоимостной доли отрасли в общем объеме производства пищевой продукции в регионе, а также рентабельности отрасли и потенциала для дальнейшего роста. На основе этих показателей каждому региону было присвоено соответствующее место в рейтинге", - объяснили методику расчетов составители рейтинга.

Артур Парфенчико прокомментировал на своей странице в соцсети оценку экспертов.

"В рейтинге мы занимаем пятую позицию после центральных и южных регионов с более благоприятным климатом: Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ростовской и Брянской областей. Эксперты отметили, что наша республика стала одним из лидеров благодаря увеличению экспорта продукции, в том числе дикоросов и аквакультуры, и это основной драйвер роста инвестиционной привлекательности. Также составители рейтинга высоко оценили доступность рынков сбыта продукции. Кроме того, из 78 регионов республика получила самую высокую оценку потенциала дальнейшего развития отрасли", - заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что овцеводство способно стать серьезным направлением в развитии сельского хозяйства Карелии, и власти республики готовы оказать этой отрасли меры государственной поддержки.