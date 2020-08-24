Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы 3
Сегодня 16:05
Рабочие не успевают отремонтировать набережную в Петрозаводске в заявленный срок 23
Сегодня 06:40
Вернувшиеся с моря жители Карелии завезли COVID-19 в республику 2
Сегодня 11:55
Десять учащихся училища олимпийского резерва в Карелии заболели коронавирусом (СРОЧНО) 11
Сегодня 11:32
Круизный лайнер за 3,2 млрд рублей пришвартуется в Карелии 3
Сегодня 13:12

Карелия попала в ТОП регионов с высокой привлекательностью агропромышленного комплекса

Новости. Общество
16:23, 24 Августа 2020
фото: "Столица на Онего"
Загрузка...

Глава республики Артур Пафренчиков прокомментировал включение Карелии в "пятерку" регионов с самой высокой инвестиционной привлекательностью агропромышленного комплекса.

Центр отраслевой экспертизы АО "Россельхозбанк" поставил Карелию на пятую строчку в рейтинге регионов России по инвестиционной привлекательности АПК.

"Каждый регион оценивался экспертами ЦОЭ с точки зрения объема вырученных средств от производства готовой сельскохозяйственной продукции на единицу посевных площадей, транспортной доступности региона до рынков сбыта, стоимостной доли отрасли в общем объеме производства пищевой продукции в регионе, а также рентабельности отрасли и потенциала для дальнейшего роста. На основе этих показателей каждому региону было присвоено соответствующее место в рейтинге", - объяснили методику расчетов составители рейтинга.

Артур Парфенчико прокомментировал на своей странице в соцсети оценку экспертов.

"В рейтинге мы занимаем пятую позицию после центральных и южных регионов с более благоприятным климатом: Москвы и Московской области, Краснодарского края, Ростовской и Брянской областей. Эксперты отметили, что наша республика стала одним из лидеров благодаря увеличению экспорта продукции, в том числе дикоросов и аквакультуры, и это основной драйвер роста инвестиционной привлекательности. Также составители рейтинга высоко оценили доступность рынков сбыта продукции. Кроме того, из 78 регионов республика получила самую высокую оценку потенциала дальнейшего развития отрасли", - заявил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что овцеводство способно стать серьезным направлением в развитии сельского хозяйства Карелии, и власти республики готовы оказать этой отрасли меры государственной поддержки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-08-24 16:42:49
Да загублено повсеместно сельское хозяйство, только на юге ещё что-то теплится. Наши дикоросы, а это не совсем сельское хозяйство, это дары природы. Не станет инвестор вкладываться в регион с неустойчивым климатом, слишком риск велик. Ну а помечтать не вредно :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
18.08.2020, 16:41
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
19.08.2020, 16:29
В БСМП Петрозаводска умерла женщина, которую пытались спасти сотрудники МЧС (ФОТО)
19.08.2020, 07:50
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным

Аналитика

Сегодня 10:05
Капитал
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
Первые пассажиры оценили долгожданный подарок к 100-летию республики – современный терминал, оборудованный по последнему слову техники, с пропускной способностью до 300 человек в час.
"Это неслучайная смерть" 1
Сегодня 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали 4
21.08.2020 09:40
Алло, кто на проводе?
20.08.2020 09:30
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»