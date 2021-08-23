Карелия попросила у Минпросвещения России 3,3 млрд рублей на капремонт школ

Власти республики подали заявку в Минпросвещения РФ о выделении средств на каупремонт 51 школы.

Минобразования республики приступает к разработке проектной документации для участия в программе капремонта школ, которая должна стартовать в 2022 году. Министерство, получив сведения от муниципалитетов о потребности в таких ремонтах, направило заявку в Минпросвещения России о выделении 3,3 млрд рублей на капитальный ремонт 51 школы. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

«Проектная документация должна быть разработана и направлена в Минпросвещения России в срок до 1 октября», — цитирует пресс-служба правительства министра образования и спорта Карелии Романа Голубева.

В 2021 году на подготовку к учебному году было предусмотрено более 1,1 млрд рублей. На эти средства выполнены ремонты зданий — 568 млн рублей, обеспечена пожарная безопасность — 21,3 млн рублей, антитеррористическая безопасность — порядка 10 млн рублей, обеспечено санитарное, гигиеническое благополучие и медицинское обслуживание — почти 109 млн. рублей, на прочие мероприятия предусмотрены еще 188 млн рублей.

Ведутся ремонты в четыре школах Сегежи, там приводят в порядок помещения первых этажей входных зон, учебные кабинеты, лестничные клетки, актовый зал, спортзал, санузлы и помещения пищеблоков.

Ранее сообщалось, в Карелии планируют за 5 лет капитально отремонтировать 70 школ.