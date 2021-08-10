В Карелии планируют за 5 лет капитально отремонтировать 70 школ

Власти Карелии рассчитывают за счет федеральной программы капитального ремонта школ привести в порядок десятки учреждений образования.

Президент России дал поручение правительству РФ совместно с органами исполнительной власти регионов представить в срок до 1 сентября 2021 года предложения по разработке программы по капитальному ремонту зданий школ на ближайшие пять лет (с 2022 по 2026 гг.). Об этом пишет глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев на своей странице в соцсети.

«В Карелии уже начата работа по подготовке ПСД для проведения капитального ремонта зданий школ по данной программе. Из республиканского бюджета на эти цели выделено 72 млн рублей. Данная сумма предоставлена в рамках субсидий муниципальным образованиям Республики Карелия», — сообщил министр.

По словам Голубева, до 1 октября будет разработана документация по ремонту 25 государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Карелии. Предполагаемый срок начала действия программы — январь 2022 года. Всего в рамках программы капитального ремонта в Карелии планируется охватить 70 школ.

Ранее сообщалось, что новую школу в Петрозаводске откроют не ранее ноября.