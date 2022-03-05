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Карелия потеряет лесной экспорт в Европу

Новости. Экономика
15:04, 09 Марта 2022
фото: © Broktransconsult.com

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Лесной попечительский совет приостановит действие своих торговых сертификатов в России и Белоруссии.

Восьмого марта руководство международной некоммерческой организации «Лесной попечительский совет», которая более известна по аббревиатуре FSC, объявило о приостановке действия всех своих торговых сертификатов в России и Белоруссии и наложило запрет на поставки из них древесины и лесной продукции. Ранее такое же решение приняла другая неправительственная организация, занимающаяся сертификацией лесоматериалов — PEFC. Для Карелии, где лесопромышленный комплекс является одной из базовых отраслей региональной экономики, а его продукция — главным экспортным товаром, оба эти решения могут оказаться самыми серьезными ударами по промышленности и республиканскому бюджету.

Читайте подробнее в материале журналиста Валерия Поташова.

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