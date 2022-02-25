Карелия потеряла профессора Петрозаводского университета Льва Суни

Один из крупных исследователей истории Финляндии и финляндско-российских отношений скончался на 90 году.

Карелия потеряла одного из самых известных своих ученых – профессора Петрозаводского университета Льва Суни. Доктор исторических наук ушел из жизни на 90 году. О дате похорон ученого его коллеги обещали сообщить позднее.

Лев Суни являлся одним из крупных исследователей по истории Финляндии и финляндско-российских отношений. Благодаря профессору Суни в Петрозаводском университете открылась уникальная для России специализация по истории стран Северной Европы. Ученый был награжден российскими орденами Дружбы и Почета, а также Рыцарским орденом Льва Финляндии.