Карелия потратит около 380 млн рублей на оснащение образовательных учреждений новой техникой

Планируется поставить ноутбуки, многофункциональные устройства для печати, сканирования и копирования документов, интерактивные комплексы и другое современное цифровое оборудование, сообщили в Минобразе Карелии.

В этом году республика получит более 225 млн рублей на приобретение оборудования в 101 образовательную организацию.

В 2021 году размер федеральной субсидии составит порядка 136 млн рублей, а размер софинансирования из республиканского бюджета – более 1,3 млн рублей.

Всего до 2021 года в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" материально-техническую базу обновят 170 образовательных учреждениях Карелии.

В 2019 году Карелия прошла конкурсный отбор на получение федеральной субсидии в 2020 и 2021 годах на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательные и профессиональные образовательные организации.

Ранее сообщалось, что в Карелии направят 9 млрд рублей на развитие образования.