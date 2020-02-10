В Карелии направят 9 млрд рублей на развитие образования

Средства пойдут на ремонты и работы по энергосбережению в школах и садиках, закупку оборудования для техников и колледжей.

Как сообщает глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте" Артур Парфенчиков, в этом году в полтора раза увеличили финансирование из регионального бюджета на создание комфортных условий для обучения наших детей. В общей сложности на эти цели в 2020 году направят 377 млн рублей.

Из этих средств 126 млн пойдут на повышение энергоэффективности зданий 3 детских садов и 8 школ Калевальского, Кемского, Лоухского, Муезерского, Лахденпохского, Питкярантского и Суоярвского районов. Кроме замены дверей, окон и модернизации теплоузлов в 5 северных школах будут утеплять фасады и кровли, напомнил Парфенчиков.

На комплексные ремонтные работы городским округам и районам выделено 174 млн рублей. Деньги предназначены в том числе на приведение в порядок бассейнов, учебных классов и санузлов.

"Например, в Кеми решено провести ремонт в интернате №3, а в Рабочеостровской школе полмиллиона рублей направят на ремонт кабинета информатики, где работает Евгений Кустов - победитель республиканского конкурса "Учитель года - 2019". В Калевале будет разработана проектно-сметная документация на строительство нового детского сада. Также часть средств будет направлена на устранение предписаний надзорных органов", - пишет глава Карелии.

В 2020 году техникумам и колледжам вновь закупят новое оборудование. В рамках нацпроекта "Образование" в 101 образовательном учреждении появятся новые ноутбуки, интерактивные комплексы, устройства для печати, сканирования и копирования документов и другое современное цифровое оборудование.

Ранее сообщалось, что студенческие общежития в Карелии отремонтируют за 75 млн рублей.