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Студенческие общежития в Карелии отремонтируют за 75 млн рублей

Новости. Общество
16:31, 04 Февраля 2020
фото: © petrsu.ru
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В программу ремонта вошли 17 студенческих общежитий.

По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова Министерство образования разработало региональную программу "Ремонт и модернизация специализированного жилищного фонда государственных профессиональных образовательных организаций РК на 2020 – 2024 годы", сообщил министр образования Карелии Роман Голубев на своей странице "ВКонтакте".

"Благодаря этой программе мы сможем обеспечить комфортные условия проживания студентам в общежитиях учреждений среднего профессионального образования нашей республики", – написал министр в соцсети. 

В программу ремонта вошли 17 студенческих общежитий. В 2020 планируется отремонтировать 11 общежитий. Для этого выделено 75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пять сельских школ на севере Карелии ждет реконструкция.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-02-04 18:51:46
Сопляки и соплячки все равно прокурят все помещения. Привезут свои повадки из самобытных районов. Заноза тоже покуривает втихаря.
zanoza
2020-02-04 17:05:00
Ремонт 11 студенческих общежитий обойдётся казне в 75 млн. рублей, а установка стелы воинской славы обойдётся в 86 млн. рублей. , это сколько же ещё общежитий можно было привести в порядок.
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