Студенческие общежития в Карелии отремонтируют за 75 млн рублей

В программу ремонта вошли 17 студенческих общежитий.

По поручению Главы Карелии Артура Парфенчикова Министерство образования разработало региональную программу "Ремонт и модернизация специализированного жилищного фонда государственных профессиональных образовательных организаций РК на 2020 – 2024 годы", сообщил министр образования Карелии Роман Голубев на своей странице "ВКонтакте".



"Благодаря этой программе мы сможем обеспечить комфортные условия проживания студентам в общежитиях учреждений среднего профессионального образования нашей республики", – написал министр в соцсети.

В программу ремонта вошли 17 студенческих общежитий. В 2020 планируется отремонтировать 11 общежитий. Для этого выделено 75 млн рублей.

Ранее сообщалось, что пять сельских школ на севере Карелии ждет реконструкция.