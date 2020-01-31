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Пять сельских школ на севере Карелии ждет реконструкция

Новости. Общество
10:07, 01 Февраля 2020
фото: правительство Карелии
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Комплексные ремонты проведут в школах в Муезерском, Калевале, Рабочеостровске, Чупе и Лоухах, сообщили в правительстве Карелии.

В северных районах в этом году полностью отремонтируют пять школ. Такой ремонт уже прошел в образовательном учреждении в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района. Это первая школа, где по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова, был произведен комплексный ремонт с утеплением фасада здания. В учреждении модернизирован тепловой узел – установлена энергоэффективная автоматическая система.

Глава республики оценил качество ремонта, посетив накануне школу в деревни Рыпушкалицы. Как сообщила директор школы Наталья Кюршунова, результат от установки энергоэффективной автоматической системы уже есть: экономия составила 50 тысяч в месяц.

В зданиях школы и детского сада деревни в этом году были отремонтированы полы, заменены окна и двери, отремонтированы пищеблоки. Всего на проведение комплексного ремонта было потрачено более 18 млн рублей из республиканского бюджета, сообщили в правительстве.

Ранее глава республики сообщил начале строительства школы в микрорайоне Древлянка в Петрозаводске.

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