Карелия превратилась в «городскую» республику

В сельской местности проживает только пятая часть населения региона.

Такие данные привела в своем выступлении на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению парламента Карелии руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики Ирина Мирошник. Она представила членам комитета карельские итоги Всероссийской переписи населения, которая прошла в стране осенью 2021 года.

По словам Мирошник, доля городских жителей, куда включены и те, кто проживает в поселках городского типа, составляет в Карелии 79,5%, а сельских – только 20,5%. При этом почти половина сельского населения республики проживает в деревнях и поселках с числом жителей от 100 до 1000 человек, а 36,4% – в сельских населенных пунктах от 1000 до 3000 тысяч человек.