Карелия присоединилась к акции «Армия против наркотиков!»

Военные прокуроры проводят для военнослужащих в республике мероприятия по антинаркотической пропаганде.

В июне работники военной прокуратуры Петрозаводского гарнизона совместно с командованием проводят мероприятия в рамках месячника противодействия наркомании «Армия против наркотиков!». Об этом сообщили в ведомстве.

Военные прокуроры выступают перед всеми категориями военнослужащих по вопросам борьбы

с преступностью, предупреждения незаконного распространения наркотиков в армейской среде. Они проводят беседы в частях, отвечают на поступающие вопросы. Особое внимание направлено на разъяснение вреда употребления, ответственность за хранение и распространение наркотических средств и психотропных веществ.

Ранее прокурор в Карелии оштрафовал сотовую компанию за размещение мобильного оборудования в военном городке.