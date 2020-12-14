Карелия признана лучшей для отдыха на озерах

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru по итогам 2020 года выявил самые востребованные направления для отдыха на озерах.

Отдых на озерах стал в этом году не менее популярным, чем на море, так как на море всем места в этом году не хватало. Карелия со своими озерами заняла первое место в рейтинге Tvil.ru. На второй позиции оказался Алтай, а на третьей – Башкирия.

Новыми популярными направлениями в этом году стали Хакасия - здесь около 1000 озер и 100 из них солёные, Мурманская область - считается озерным краем, с завораживающими названиями озер - Имандра и Умбозеро, и озера Башкирии, около 2200 озер.

На озерах популярны для бронирования базы отдыха, бунгало, коттеджи, глэмпинги. В основном отдых на озерах бронируют мужскими компаниями и семьями.

Ранее три города Карелии попали в топ-10 популярных направлений на Новый год.