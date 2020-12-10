Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пешеход попал под автомобиль в Петрозаводске, водитель пожаловался на солнце
10.12.2020 18:47
Не поверившая аферистам жительница Карелии все же лишилась денег
10.12.2020 18:00
Сомнолог предупредил о связи коронавируса и бессонницы
10.12.2020 23:30
Экс-начальнику колонии №9 Петрозаводска Ивану Савельеву предъявлено окончательное обвинение 4
Сегодня 15:38
В Карелии коронавирус выявлен у 428 человек за сутки 1
Сегодня 08:51
Замминистра здравоохранения РФ объяснил рост заболеваемости COVID-19 безответственностью жителей Карелии 17
Новое
Сегодня 16:00

Три города Карелии попали в топ-10 популярных направдений на Новый год

Новости. Общество
17:20, 11 Декабря 2020
фото: @Валерий Поташов/Столица на Онего
Загрузка...

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие направления чаще всего выбирают на новогодние праздники.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, что число бронирований коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом. 

Города Карелии уступили свои позиции и больше не входят в ТОП-5 направлений. Зато туда попала Красная поляна, с ростом числа броней на 300%. Средняя стоимость ночи в среднем выросла на 35%. Но, несмотря на подорожание стоимости ночи, самые дорогие направления очень популярны. Самый дорогой отдых в коттеджах Красной Поляны, Московской области и Шерегеше, а самый дешевый в Крыму, Владимирской области и Ленинградской области.

ТОП-10 популярных направлений по бронированию коттеджей на Новый год:
1) Ялта- 36 тыс. /6 ночей
2) Банное — 37 тыс./3 ночи
3) Шерегеш — 70 тыс./4 ночи
4) Суздаль — 28 тыс./3 ночи
5) Красная Поляна — 260 тыс./5 ночей
6) Егорьевск — 73 тыс./2 ночи
7) Осташков — 42 тыс./4 ночи
8) Петрозаводск — 32 тыс./3 ночи.
9) Олонец — 17 тыс./3 ночи
10) Лахденпохья — 30 тыс./4 ночи

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.12.2020, 14:10
Глава Карелии объяснил, почему родителям стоит оставить своих дошкольников дома
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
07.12.2020, 12:42
Холод придет в Карелию перед Новым годом
06.12.2020, 14:40
Пациенты в ужасе от состояния отделения в Железнодорожной больнице Петрозаводска (ФОТО)
08.12.2020, 08:55
Штрафы и запреты для жильцов домов начнут действовать с 1 января
05.12.2020, 19:40
Перед прививкой от коронавируса придется не пить 42 дня

Аналитика

10.12.2020 09:55
Политкухня
Детям войны хотят присвоить особый статус
Парламентская фракция "Единая Россия" обратилась к главе Карелии с просьбой поддержать предложение о присвоении статуса дети войны.
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Патриотизм и бутафория 21
07.12.2020 16:35
Роман Голубев: "Дистанционное обучение – это временная мера"
07.12.2020 15:20
Безбедная старость – не мечта, а реальный результат ваших личных усилий
07.12.2020 10:14
Вся аналитика

Чтиво

10.12.2020 16:03
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Включите "режим сбережения энергии" 1
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»