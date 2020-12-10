Три города Карелии попали в топ-10 популярных направдений на Новый год

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие направления чаще всего выбирают на новогодние праздники.

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, что число бронирований коттеджей на новогодние праздники увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.

Города Карелии уступили свои позиции и больше не входят в ТОП-5 направлений. Зато туда попала Красная поляна, с ростом числа броней на 300%. Средняя стоимость ночи в среднем выросла на 35%. Но, несмотря на подорожание стоимости ночи, самые дорогие направления очень популярны. Самый дорогой отдых в коттеджах Красной Поляны, Московской области и Шерегеше, а самый дешевый в Крыму, Владимирской области и Ленинградской области.

ТОП-10 популярных направлений по бронированию коттеджей на Новый год:

1) Ялта- 36 тыс. /6 ночей

2) Банное — 37 тыс./3 ночи

3) Шерегеш — 70 тыс./4 ночи

4) Суздаль — 28 тыс./3 ночи

5) Красная Поляна — 260 тыс./5 ночей

6) Егорьевск — 73 тыс./2 ночи

7) Осташков — 42 тыс./4 ночи

8) Петрозаводск — 32 тыс./3 ночи.

9) Олонец — 17 тыс./3 ночи

10) Лахденпохья — 30 тыс./4 ночи