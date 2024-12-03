Карелия простится с погибшим на спецоперации земляком

На СВО погиб Назаренко Сергей Евгеньевич.
О гибели земляка сообщили власти Сортавальского округа в официальном паблике.
При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб Назаренко Сергей Евгеньевич.
Церемония прощания с погибшим героем пройдет в пятницу, 6 декабря, с 11.00 до 11.45 в городском траурном зале.
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