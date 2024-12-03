Карелия простится с погибшим на спецоперации земляком

На СВО погиб Назаренко Сергей Евгеньевич.

О гибели земляка сообщили власти Сортавальского округа в официальном паблике.

При исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб Назаренко Сергей Евгеньевич.

Церемония прощания с погибшим героем пройдет в пятницу, 6 декабря, с 11.00 до 11.45 в городском траурном зале.