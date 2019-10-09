Карелия снизила долги перед банками до уровня 2008 года, заявил Минфин

Власти Карелии сообщают, что до задолженность перед кредитными организациями снизилась и достигла уровня 2008 года.

По состоянию на 8 октября задолженность перед кредитными организациями впервые снизилась до уровня 2008 года и составила 1,2 млрд рублей, сообщили в министерстве.

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