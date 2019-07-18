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Новости. Культура
07:25, 18 Июля 2019
фото: ast.ru

Карелия стала местом действия сериала про апокалипсис

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Герои сериала "Эпидемия. Вонгозеро" сбежали из зараженной Москвы и пытаются спастись на необитаемом острове в Карелии.

В конце 2019 года на платформе ТНТ-PREMIER выйдет киносериал режиссера Павла Костомарова "Эпидемия", сообщает сайт издательства АСТ. Картина станет экранизацией дебютного романа Яны Вагнер.

В центре сюжета — история о глобальной эпидемии и непростых взаимоотношениях людей, которые стремятся спастись от нее и добраться до уединенного островка посреди безлюдного карельского озера.

Информация о сериале появилась на сайте "Кинопоиск". 

"В Москве обнаружен неизвестный смертельный вирус, который быстро разрастается до страшной эпидемии. Сергей в компании своей новой возлюбленной и её сына-аутиста, а также бывшей жены, их сына и ещё нескольких примкнувших к ним попутчиков пытается спастись за границами карантина. Где-то далеко, на необитаемом острове в Карелии, стоит охотничий домик, где они смогу начать все с нуля. Но дорога в новую жизнь будет непростой, ведь бегут герои не только от глобальной катастрофы, но и личной семейной драмы", - так описан сюжет ленты на "Кинопоиске".

Как информирует сайт издательства АСТ, это первый российский киносериал, вошедший в шорт-лист Каннского фестиваля CANNESERIES, и первый в истории российского кино проект цифровой платформы, ставший финалистом кинофестиваля класса "А" ММКФ. Также "Эпидемия" удостоена специального приза жюри Фестиваля экранизаций "Читка" — за высочайшие достижения в жанровом кинематографе.

Впервые роман "Вонгозеро" Яны Вагнер, по которому снят сериал, был издан в 2011 году. Книга вошла в лонг-листы литературных премий "НОС" и "Национальный бестселлер", переведена на 11 языков и стала финалистом премий Prix Bob Morane и журнала Elle. "Произведение создано на стыке разных жанров, среди которых антиутопия, роман-катастрофа, роуд-стори, постмодернистский триллер", - утверждают авторы рецензии на сайте издательства. 

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