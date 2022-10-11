Карелия стала поставлять за рубеж больше лесозаготовительной техники

Компания «Амкодор-Онего» продала больше харвестеров и форвардеров, чем в прошлом году, сообщили в Минэке Карелии.

По итогам первого полугодия экспорт карельской продукции увеличился в 2,3 раза. В частности, этот показатель вырос за счет продаж техники компании «Амкодор-Онего» в Белоруссию.



Но в основном уровень экспорта вырос, благодаря продукции "Карельского окатыша" и Кондопожского ЦБК. Кроме того, Карелия торгует с иностранными государствами сельскохозяйственной продукцией и оборудованием.



«Успех наших предпринимателей даже в новых условиях санкций заключается в быстрой переориентации на новые рынки сбыта. Наши предприниматели показали свою мобильность, сумели найти новых потребителей. В свою очередь, и федеральный центр, и региональная власть постоянно поддерживают экспортно ориентированные предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса рядом преференций. И эта практика будет продолжена», - отметил Артур Парфенчиков на расширенном заседании экспортного совета.



Ранее в правительстве республики отмечали рост поставок продукции в Иран. Власти проводили переговоры об экспорте карельских товаров также с Турцией и Арменией.