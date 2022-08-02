Карелия стала самым популярным направлением для отдыха в бархатный сезон

Турпоток в Карелию вырос в два раза по сравнению с прошлым бархатным сезоном.

Самым популярным направлением, куда приезжает больше всего туристических групп в бархатный сезон, стала республика Карелия. Относительно аналогичного периода в прошлом году турпоток в Приладожье Карелию вырос в два раза. К таким выводам пришли в Tvil.ru. Российский сервис бронирования отелей и квартир составил рейтинг городов, куда чаще всего ездят туристические группы в августе и сентябре. В этом писке – Лахденпохья, где туристы готовы отдать за отдых 9423 рублей в сутки.

В десятку популярных направлений для туристических групп в составе более пяти человек в бархатный сезон также вошли Геленджик (средняя стоимость ночи - 6900 рублей), Судак (4873 рублей), Осташков (7347 рублей), Дербент (7037 рублей), Домбай (6150 рублей), Суздаль (8400 рублей), Чемал (6000 рублей) Дивеево (5000 рублей) и Сергиев Посад (8000 рублей).

Как сообщили в сервисе бронирования, спрос на отдых в бархатный сезон вырос на 67 % относительно аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, Карелия стала самым дорогим из эконом-направлений для отдыха семьей в бархатный сезон.