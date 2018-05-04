Карелия так и не улучшила своих позиций в рейтинге по инвестициям в СЗФО

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Размер инвестиций в основной капитал на душу населения в Карелии в течение 4 лет остается одним из самых низких среди регионов Северо-Запада России.
Об этом говорят опубликованные Росстатом показатели для мониторинга эффективности деятельности органов власти регионов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности за 2014-2017 годы.
Среди регионов Северо-Западного федерального округа Карелия каждый год занимает предпоследнее место по размеру инвестиций в основной капитал на душу населения.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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