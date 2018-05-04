Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
09:38, 04 Мая 2018

Карелия так и не улучшила своих позиций в рейтинге по инвестициям в СЗФО

По теме

Карелия оказалась в числе лидеров по рентабельности проданных товаров
04.05.18 10:50
В Карелии создадут комплекс с творческим технопарком и бизнес-инкубатором
04.05.18 10:49
Большой юбилей большой компании
04.05.18 10:19
Все новости
Загрузка...

Размер инвестиций в основной капитал на душу населения в Карелии в течение 4 лет остается одним из самых низких среди регионов Северо-Запада России.

Об этом говорят опубликованные Росстатом показатели для мониторинга эффективности деятельности органов власти регионов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности за 2014-2017 годы.

Среди регионов Северо-Западного федерального округа Карелия каждый год занимает предпоследнее место по размеру инвестиций в основной капитал на душу населения.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

По теме

Карелия оказалась в числе лидеров по рентабельности проданных товаров
04.05.18 10:50
В Карелии создадут комплекс с творческим технопарком и бизнес-инкубатором
04.05.18 10:49
Большой юбилей большой компании
04.05.18 10:19
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
йошкин кот
2018-05-04 10:17:53
зато корпорации развития у нас плодятся! на региональном и муниципальных уровнях. скоро появятся в каждом дворе, где есть "свободный" депутат или чиновник.
Сеня
2018-05-04 09:59:23
Кто бы и сомневался в приставах и бурятах .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.04.2018, 14:33
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
27.04.2018, 14:11
Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере
01.05.2018, 12:50
ВИДЕО: Посмотрите, как сотрудники ДПС загнали пьяную петрозаводчанку на иномарке в ловушку
02.05.2018, 09:39
ФОТО: Появились снимки с места смертельного ДТП на трассе в Карелии

Аналитика

03.05.2018 12:24
Политкухня
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 9
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 6
03.05.2018 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 5
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Коммунисты Карелии встретили Первомай
01.05.2018 16:33
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»