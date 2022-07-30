Карелия тепло встретит первый день августа

Гидрометцентр республики дал прогноз на понедельник, 1 августа.

В Петрозаводске 1 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер задует юго-западный, южный слабый.

Температура воздуха ночью составит +9, +11°С, днем поднимется до +21, +23°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Переменная облачность будет характерна и для районов Карелии. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12°С, днем поднимется до +19,+24°С.