Карелия тепло встретит первый день августа

Гидрометцентр республики дал прогноз на понедельник, 1 августа.
В Петрозаводске 1 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер задует юго-западный, южный слабый.
Температура воздуха ночью составит +9, +11°С, днем поднимется до +21, +23°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
Переменная облачность будет характерна и для районов Карелии. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12°С, днем поднимется до +19,+24°С.
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