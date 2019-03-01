Карелия упала в рейтинге качества жизни российских регионов до 74 места

Такой провал республики в рейтинговых оценках наблюдался только в 2015 году.

Российское агентство "РИА Рейтинг" обнародовало данные о качестве жизни в регионах страны за 2018 год. По сравнению с предыдущим годом Карелия упала в этом рейтинге сразу на четыре позиции и оказалась на 74 месте. Среди регионов Северо-Западного федерального округа еще ниже – на 75 строчке – расположилась только Архангельская область, а последнее – 85 место – досталось Республике Тыва.

Нужно отметить, что такое резкое падение качества жизни в Карелии было отмечено только в 2015 году. Тогда республика провалилась на шесть позиций и заняла 70 место, которое удерживала затем на протяжении нескольких лет.

Как пояснили эксперты агентства, рейтинг российских регионов по качеству жизни строится на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. При составлении рейтинга были отобраны 70 показателей, которые были объединены в 11 групп, характеризующие все основные аспекты условий проживания в регионе, от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспечения до обеспеченности местных жителей различными видами услуг и даже климатических условий.

Самым высоким, по мнению РИА "Рейтинг", качеством жизни в стране обладают Москва, Санкт-Петербург и Московская область.