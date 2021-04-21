Реклама на сайте
Прислать новость
В Карелии спасатели вытащили из озера тело мужчины, который пропал в прошлом году
Сегодня 16:07
Мошенники выманили у 90-летней женщины 32 миллиона долларов 2
21.04.2021 19:40
Фитнес-инструктор, обвиняемый в сексуальном насилии, предстал перед судом в Карелии 2
Сегодня 06:40
В Петрозаводске ночью автомобиль влетел в жилой дом (ФОТО и ВИДЕО) 4
Сегодня 11:30
Полиция пресекла митинг солидарности с Навальным в Петрозаводске (ФОТО, ВИДЕО) 59
21.04.2021 19:36
Прокуратура проводит проверку из-за упавшего вниз головой рабочего в центре Петрозаводска 1
Сегодня 16:59
Спасатели рассказали, как погиб пропавший мужчина в камуфляже 3
Сегодня 15:49

В пятницу в Карелии будет тепло и снежно

Новости. Погода
17:00, 22 Апреля 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

О погоде на 23 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем поднимется +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Жителям районов Карелии также следует ждать облачную погоду. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер будет юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -3 до +2°С, днем потеплеет до +4, местми воздух прогреется до +9°С.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-04-22 17:26:11
Революционно настроенные урбанисты и хипстеры будут фотографировать уточек. Вчера очень устали в борьбе с кровавым режимом.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан
16.04.2021, 16:30
В Карелии трагически погиб ветеран службы УФСИН
18.04.2021, 16:25
Кто лоббирует строительство в Карелии угольных котельных?

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»