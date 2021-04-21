В пятницу в Карелии будет тепло и снежно

О погоде на 23 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачная погода. Ночью преимущественно без осадков, днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью 0,+2°С, днем поднимется +7, +9°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

Жителям районов Карелии также следует ждать облачную погоду. В большинстве районов пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер будет юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до -3 до +2°С, днем потеплеет до +4, местми воздух прогреется до +9°С.