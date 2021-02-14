Карелия в рейтинге регионов по качеству жизни поднялась за год до 72 места

В прошлогоднем рейтинге республика занимала 73 строчку.

По итогам 2020 года Карелия в рейтинге российских регионов по качеству жизни заняла 72 место. Таким образом, по сравнению с 2019 годом республика в этом рейтинге поднялась всего на одну строчку и по-прежнему остается одним из регионов-аутсайдеров Северо-Западного федерального округа. Еще ниже располагается только соседняя Архангельская область – на 75 месте. Вологодской области досталась 59 сточка, Мурманской – 43, а Ленинградской – 7.

Напомним, самый серьезный провал в этом рейтинге, который составляют эксперты РИА "Новости", у Карелии произошел в 2015 году – тогда республика опустилась сразу на шесть позиций и заняла 70 место. С тех пор регион никак не может выбраться из восьмого десятка.