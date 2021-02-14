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Карелия в рейтинге регионов по качеству жизни поднялась за год до 72 места

Новости. Экономика
09:55, 15 Февраля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В прошлогоднем рейтинге республика занимала 73 строчку.

По итогам 2020 года Карелия в рейтинге российских регионов по качеству жизни заняла 72 место. Таким образом, по сравнению с 2019 годом республика в этом рейтинге поднялась всего на одну строчку и по-прежнему остается одним из регионов-аутсайдеров Северо-Западного федерального округа. Еще ниже располагается только соседняя Архангельская область – на 75 месте. Вологодской области досталась 59 сточка, Мурманской – 43, а Ленинградской – 7.

Напомним, самый серьезный провал в этом рейтинге, который составляют эксперты РИА "Новости", у Карелии произошел в 2015 году – тогда республика опустилась сразу на шесть позиций и заняла 70 место. С тех пор регион никак не может выбраться из восьмого десятка.   

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-02-15 11:10:33
Какие интересные комментарии к заметки , читаешь и понимаешь , что другого Карелии не дано , так и плестись на " задворках истории" . :)
кир
2021-02-15 11:07:16
Вася опередил оффа по дурости. Оба со справками. Им ничего не будет. А редактору очень может быть.
Вася
2021-02-15 10:57:21
Еще нашу страну называют ведущей супердержавой.
Вася
2021-02-15 10:53:19
защитимветеранов
Off
2021-02-15 10:44:36
С те пор , когда отобрали выборы и стали присылать временщиков -назначенцев ..Республика неуклонно разоряется и нищает .
кир
2021-02-15 10:54:39
Off, как ты надоел с о своими двумя-тремя фразами. Да помним, помним, что справка есть. От этого не легче никому. И тебе в первую очередь. Не работаешь и не голодаешь. Всё плохо живем?
David.
2021-02-15 11:06:02
кир, Пей литий и твоя жизнь улучшится! :)
Off
2021-02-15 11:05:10
кир, с бутылкой , не нервничай так .выпей еще и закуси котом ..полегчает. :)
Беня
2021-02-15 10:34:26
Исследование подготовлено экспертами агентства РИА Рейтинг по данным Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019–2020 гг. Рейтинг построен на основе комплексного учета различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчете проанализированы 70 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. Рейтинговый балл изменяется в диапазоне от 1 до 100
Во всем виноват климат!!!!! Долой климат!!!! Даешь тропики!!! :)
кир
2021-02-15 10:44:04
Беня, приятно читать толковые рассуждения. :)
Вася
2021-02-15 11:00:26
кир, Хорош трындеть! Работать надо лучше!!!
кир
2021-02-15 11:12:28
Вася, ты ничем не лучше оффа, давидки и леопольдишки.
Изя
2021-02-15 10:52:57
Климат виноват , остальные просто мимо проходили ))) :)
Беня
2021-02-15 10:30:47
Мы лидеры хвоста :)
Изя
2021-02-15 10:14:08
Парфенчиков молодец , старается , успех просто ошеломляющий )) :)
кир
2021-02-15 10:42:16
Изя, он тут совсем ни причем. Это успехи давидки и леопольдишки - двух маяков-бехдельников. Историю массы народные делают. Кот согласно закивал головой.
Изя
2021-02-15 10:52:02
Не принижай роль губернатора , это его заслуга . На один бал стали лучше , это круто , можно даже сказать прорыв , рывок )) :)
Off
2021-02-15 10:50:39
кир, с утра уже .. с котом разговариваешь ...опохмелился ? :)
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