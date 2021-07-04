Карелия вдохновила российского дизайнера Ульяну Сергеенко на создание коллекции для Недели моды в Париже

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко вдохновилась самобытностью Карелии и создала кутюрную коллекцию, которые показали на Неделе высокой моды в Париже.

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко представила на Неделе высокой моды в Париже новую коллекцию в статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды, показ из-за эпидемиологической ситуации будет проведен в формате высокохудожественного клипа, который сняла режиссер Рената Литвинова, сообщили РИА Новости в пресс-службе модного дома Ulyana Sergeenko.

«5 июля Ulyana Sergeenko представит кутюрную коллекцию в новом статусе. В мае этого года Дому присвоили статус члена-корреспондента Федерации высокой моды, тем самым Ульяна стала первой женщиной-дизайнером из России, удостоенной такого звания. До этого момента Дом показывал коллекции в рамках официального расписания, но в качестве приглашенного участника», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации провести показ в Париже в привычном очном формате сейчас нет возможности, поэтому коллекция будет представлена в формате художественного фильма, который сняла режиссер Рената Литвинова.

«Рената — друг Ульяны и модного Дома, идея создать что-то совместное обсуждалась давно. Подходящий момент настал: в юбилейный для бренда год Ульяна предложила Ренате снять фильм к кутюрному показу — первому, в котором мы принимаем участие в новом статусе члена-корреспондента Федерации высокой моды. Этот фильм — посвящение красоте, хрупкости и одновременно силе женщины. Кому, как не волшебной Ренате, удалось бы воплотить наш замысел лучше всего», — рассказали в пресс-службе.

Вдохновением для создания новой коллекции для дизайнера стала Карелия с ее живописной природой, богатой самобытной культурой и историей.

«В орнаментах изделий присутствует много геометрических символов, которые отсылают к уникальной резьбе деревянного зодчества этого региона. В узорах встречаются силуэты птиц и животных — главных персонажей языческих мифов севера», — добавили в пресс-службе.

Главную роль в фильме исполнила Наталья Водянова.

Участие в Неделе высокой моды в новом статусе — это большая честь для модного дома, а также возможность рассказать миру об уникальных русских традиционных ремеслах, заключили в пресс-службе.

Российский дизайнер Ульяна Сергеенко является основательницей модного одноименного дома. Первый показ ее коллекции состоялся в 2011 году, после чего она приобрела большую популярность, стала официальным участником недели Высокой моды, которая каждый сезон проходит в Париже. В мае 2021 года модному дому был присвоен статус члена-корреспондента Федерации высокой моды.