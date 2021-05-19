Карелия входит в десятку лидеров среди регионов РФ по темпам вакцинации от COVID-19 лиц старше 60 лет

Ход вакцинации в районах республики обсудили на заседании республиканского оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое провел его председатель, вице-премьер правительства Карелии Игорь Корсаков.

В начале заседания главный санитарный врач республики Людмила Котович рассказала об эпидемиологической ситуации в Карелии. По данным республиканского управления Роспотребнадзора, заболеваемость ОРВИ в регионе среди совокупного населения продолжает снижаться, к началу недели этот показатель ниже эпидемического порога на 27%. Но ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции складывается напряженная, наблюдается увеличение количества зарегистрированных случаев инфицирования.

- Необходимо продолжать контроль за соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, которые установлены распоряжением Главы Республики 127-р и, конечно же, наращивать темпы вакцинации. Это единственный способ остановить распространение инфекции, - подчеркнула Людмила Котович.

Как отметил Игорь Корсаков, вакцинироваться от коронавируса жизненно важно всем, кто не имеет медицинских противопоказаний.

- Пандемия не отступила, врачи, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19, отмечают, что течение заболевания в ряде случаев стало более агрессивным, атакующим, когда тяжелые формы вирусной пневмонии развиваются очень быстро, практически молниеносно. У системы здравоохранения сегодня есть опыт, силы, средства для проведения массовой вакцинации. Все условия созданы, вакцины достаточно. Прививку сегодня можно сделать совершенно бесплатно в любой поликлинике или мобильном пункте, - сказал Игорь Корсаков.

По словам министра здравоохранения Михаила Охлопкова, на настоящий момент в республику в общей сложности поступили почти 90 тыс доз вакцины. В ближайшее время в регион должны поступить еще более 19 тыс доз.

По темпам вакцинации лиц старше 60 лет Карелия входит в десятку лидеров среди российских регионов: пожилые люди составляют более половины от общего количества привитых. Такой показатель, как доля привитых первым компонентом, в Карелии также выше среднего по стране. Напомним, что в республике подлежат вакцинации 290 633 человека – это количество жителей, которых необходимо привить, чтобы достигнуть коллективного иммунитета. На настоящий момент от этого числа в среднем по республике первым компонентом вакцины привиты около 25% (по России этот показатель – 19,9%).

При этом, как было отмечено на заседании, темпы вакцинации в муниципальных образованиях различаются. В лидерах – Калевальский район, где первым компонентом вакцины привито уже около 45%. Также достаточно активно идет вакцинация в Кондопожском, Медвежьегорском, Пряжинском районах, где привито более 30%. В то же время в ряде муниципальных образований темпы вакцинации существенно ниже.

По итогам заседания Игорь Корсаков поручил главам муниципалитетов, где темпы вакцинации недостаточны, подробно проанализировать, почему часть населения не пользуется этой возможностью.

- Обращаюсь к руководителям местного самоуправления в районах: необходимо активизировать информационную работу с населением, разъяснять, насколько важно с помощью вакцины защитить себя от тяжелого течения COVID-19 и тяжелых отложенных последствий коронавируса. Напоминаю, что организация прививочной кампании – это прямая ответственность глав муниципальных образований на вверенных им территориях. Особое внимание надо обратить на трудовые коллективы, причем не только на крупных предприятиях, но и в небольших коммерческих организациях. Убежден, что главные врачи районных больниц, специалисты-медики должны лично выезжать в коллективы, общаться с людьми, разъяснять, убеждать, отвечать на вопросы. Кроме того, первоочередная задача - защитить от заболевания новой коронавирусной инфекцией людей из групп риска, для которых COVID-19 особенно опасен. Это в том числе люди с хроническими заболеваниями, находящиеся на диспансерном учете в поликлиниках и поликлинических отделениях ЦРБ. Если хроническое заболевание находится в стадии стойкой ремиссии, задача лечащего врача – убедить пациента привиться и обезопасить себя от заражения коронавирусом, который, в том числе, может вызвать обострение уже имеющихся недугов, - добавил Игорь Корсаков.

Также, подчеркнул председатель оперштаба, необходимо и дальше активно продолжать вакцинацию лиц старше 60 лет. По словам Михаила Охлопкова, медицинские организации готовы во всех районах вакцинировать на дому тех пожилых людей, которые не могут самостоятельно прийти в прививочный пункт. Также продолжаются выезды медицинских бригад для вакцинации жителей в отдаленных поселках. При необходимости для того, чтобы доставить людей на вакцинацию, используется транспорт организаций социального обслуживания. Ранее совместный приказ об этом подписали Минздрав и Минсоцзащиты региона.

Кроме того, в преддверии летних каникул поручено обратить особое внимание на вакцинацию сотрудников организаций, которые занимаются отдыхом и оздоровлением детей.

Для проведения вакцинации от коронавируса в Карелии действуют 30 стационарных и 48 мобильных пунктов.