Карелия вновь вошла в пятерку регионов-лидеров по суточному приросту заболеваемости коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах, среди которых Карелия на пятом месте по суточному приросту заболеваемости.

За последние сутки в России выявлено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 5 565 (21,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Лидерами по количеству новых случаев являются Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Нижегородская области и Карелия.

Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 2 295 654 человека.

За последние сутки подтверждено 368 летальных исходов с COVID-19. За все время умерли уже 39895 человек.

В связи с выздоровлением за прошедшие сутки выписано 17 247 человек. Число выписанных пациентов выросло до 1 778 704.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 76,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки - 474 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 ноября остаются 510 605 человек.

Напомним, оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 427 человек.