Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате грозит 15 лет колонии за подстрекательство 1
29.11.2020 20:40
Леонида Белугу подозревают в даче взятки
29.11.2020 16:27
Первая группа врачей из Санкт-Петербурга приехала в Карелию на помощь коллегам 8
29.11.2020 14:27
Пенсионеров проверят на дополнительные доходы 7
29.11.2020 13:48
Жители Карелии желают не унывать Артуру Парфенчикову в день рождения 15
29.11.2020 12:26
Специалисты назвали признаки поддельной воды в бутылках
29.11.2020 19:40

Карелия вновь вошла в пятерку регионов-лидеров по суточному приросту заболеваемости коронавирусом

Новости. Общество
11:29, 30 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Загрузка...

За последние сутки в России выявлено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах, среди которых Карелия на пятом месте по суточному приросту заболеваемости.

За последние сутки в России выявлено 26 338 случаев COVID-19 в 84 регионах, из них 5 565 (21,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Лидерами по количеству новых случаев являются Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Нижегородская области и Карелия.

Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 2 295 654 человека.

За последние сутки подтверждено 368 летальных исходов с COVID-19. За все время умерли уже 39895 человек.

В связи с выздоровлением за прошедшие сутки выписано 17 247 человек. Число выписанных пациентов выросло до 1 778 704.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 76,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки  - 474 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30 ноября остаются 510 605 человек.

Напомним, оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки COVID-19 подтвержден у 427 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
26.11.2020, 00:00
"Повторяю: лекарства закуплены"
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус

Аналитика

Сегодня 10:29
Капитал
Вилами по воде
Как уголовное дело о "незаконном предпринимательстве" в Олонце обнажило почти повсеместное нарушение в Карелии федерального закона "О недрах", на которое годами закрывали глаза республиканские власти.
В чем подозревают Белугу 13
25.11.2020 15:15
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 6
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»