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Карелия вновь вошла в топ-10 регионов по суточному приросту заболеваемости ковидом

Новости. Общество
12:41, 20 Ноября 2020
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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Карелия заняла шестое место в рейтинге регионов с самыми высокими показателями суточной заболеваемости COVID-19.

По данным оперштаба по борьбы с коронавирусом, первое место в списке регионов-лидеров занимает Москва (6902 случая), второе – Санкт-Петербург (2394) а третье – Московская область (887).

Карелия с показателем в 343 стала шестой в этом списке. Республика уступила лишь Нижегородской области, где за сутки заболели 444 человека, и Свердлвской области, где выявили 372 случая COVID-19.

Замыкает десятку регионов-лидеров по коронавирусу Ростовская область (311).

Ранее сообщалось, что в России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом.

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