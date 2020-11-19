В России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 24 318 случаев COVID-19.

В России коронавирус установил новый абсолютный максимум – за сутки в 85-ти регионах заболели 24 318 человек. Накануне этот показатель был на уровне 23 610. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в общей сложности в России заразились COVID-19 2 039 926 человек.

За последние сутки умер от коронавируса 461 человек. Летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения пандемии) осталась на уровне 1,73 процента.

В связи с выздоровлением за сутки выписано 24 758 человек. В результате с болезнью справились уже 1 551 414 пациентов.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки число инфицированных коронавирусом в Карелии увеличилось на 359 человек.