Карелия ворвалась в тройку регионов-лидеров по снижению долгов

Новости по теме
Загрузка...
Минфин Карелии отметил высокие достижения региона в части снижения долговой нагрузки в течение девяти месяцев 2019 года.
Министерство финансов республики приводит на своем сайте данные, полученные экспертами агентства "РИА Рейтинг".
Согласно исследованию, Карелия находится в лидирующей тройке по динамике снижения долга (-25,6 п.п.). При этом регион занял 55 место в общем списке.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
07.11.2019, 12:54
07.11.2019, 09:26
08.11.2019, 10:40
12.11.2019, 14:20
07.11.2019, 09:48
Аналитика
Сегодня 13:38
Обществоведение
Инициатор иска в Конституционный суд Карелии считает, что активность пенсионеров подтолкнет депутатов к разработке механизма индексации ветеранских выплат.
Сегодня 09:01
11.11.2019 14:35
11.11.2019 12:39
08.11.2019 10:33
Чтиво
11.11.2019 09:00
Без политики
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
11.11.2019 01:42
06.11.2019 14:44
05.11.2019 15:03
Медиа
Опрос
Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?
Комментарии