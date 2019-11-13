Карелия ворвалась в тройку регионов-лидеров по снижению долгов

Минфин Карелии отметил высокие достижения региона в части снижения долговой нагрузки в течение девяти месяцев 2019 года.

Министерство финансов республики приводит на своем сайте данные, полученные экспертами агентства "РИА Рейтинг".

Согласно исследованию, Карелия находится в лидирующей тройке по динамике снижения долга (-25,6 п.п.). При этом регион занял 55 место в общем списке.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".