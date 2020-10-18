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Карелия вошла в число антилидеров по закредитованности населения

Новости. Общество
11:18, 19 Октября 2020
фото: Ведомости/ТАСС Автор: Евгений Разумный
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Уровень закредитованности населения Карелии – один из самых высоких на Северо-Западе России и выше, чем, в среднем, по стране.

Такой вывод следует из результатов исследования агентства РИА Новости, составившего рейтинг регионов России по уровню закредитованности населения.

Этот показатель оценивался как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам и годовой зарплаты.

В Карелии размер долга каждого трудоустроенного жителя республики составляет, в среднем,  286,9 тыс. рублей – это 61,5% от размера годовой зарплаты.

Как это соотносится с показателями других регионов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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